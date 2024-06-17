Сяяла, як діамант: Гвінет Пелтроу з'явилася на публіці в сукні, усипаній стразами

Її вбрання виділялося, оскільки було дуже гламурним.

У Мілані в межах Тижня чоловічої моди відбувся захід бренду Swarovski – виставка під назвою "Майстри світла – від Відня до Мілана". Гостею її стала американська акторка та підприємниця Гвінет Пелтроу.

Гвинет Пелтроу / Фото: Associated Press

Зірка відвідала цей світський захід у гламурній сукні прямого та приталеного фасону, у якої також були широкі бретельки та квадратне декольте. Її сріблясте вбрання було повністю усипане дрібними стразами, які сяяли, як діаманти.

Доповнила образ Пелтроу босоніжками зі шнурівкою, а також розкішними прикрасами від Swarovski – масивним кольє на шиї, а також кількома каблучками. Макіяж у неї був лаконічним, а волосся зірка розпустила та уклала у легкі хвилі.

Гвинет Пелтроу / Фото: Associated Press

Також гостею цієї виставки стала французька зірка – модель та акторка Летиція Каста. Вона прийшла на захід у сексуальній чорній сукні із прозорими вставками на декольті та талії.

Летиція Каста / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи акторки Гвінет Пелтроу (24 фото)