Сяяла, як діамант: Леа Сейду з'явилася на відкритті Каннського кінофестивалю у Франції

На Лазуровому узбережжі у Франції стартував 77-й Канський кінофестиваль.

Акторка Леа Сейду стала зіркою червоної доріжки Каннського кінофестивалю у Франції, оскільки відкривала захід картина, в якій вона зіграла головну роль – фільм "Другий акт".

Леа Сейду та Венсан Ліндон / Фото: Associated Press

Вийшла вона до фотографів у срібному вбранні від бренду Louis Vuitton. Сукня 38-річної зірки була приталена, мала відкриті плечі і повністю розшита лелітками та бісером. Спідниця у сукні мала високий розріз, що відкривав ноги акторки, а також довгий шлейф.

Доповнила образ Леа срібними босоніжками, укладанням з легкими локонами, а також розкішними прикрасами з діамантами. Макіяж у неї був ніжний із легким рум'янцем на щоках.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

У фільмі, окрім Сейду, з'явилися Венсан Ліндон, Луї Гаррель і Рафаель Кенар. Вони теж вийшли на червону доріжку.

Леа Сейду та Луї Гаррель / Фото: Associated Press

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