Сяяла, як діамант: Різ Візерспун одягла на церемонію "Еммі" розкішну сукню Armani

Цього року бренд Armani став спонсором багатьох відомих заходів, адже різні зірки дуже активно з'являлися в образах цієї марки на Каннському та Венеційському кінофестивалях, а також на церемонії "Еммі", яка відбулася вчора в Лос-Анджелесі. Однією з тих, хто приміряв лук від цього бренду, стала знаменита голлівудська блондинка Різ Візерспун.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

46-річна акторка постала перед камерами в ефектній сукні-футлярі без бретелей із кутюрної колекції. Вбрання було синього кольору, повністю розшите паєтками та бісером, а також мало гарний волан спереду, що прикрашав сукню.

Доповнили образ Різ чорні босоніжки на зав'язках від бренду Aquazzura, а також оригінальні прикраси від Tiffany & Co. — діамантові сережки, каблучка та кольє із блакитним камінням.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

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