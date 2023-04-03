Сяяла, як діамант: Сара Мішель Геллар з'явилася в усипаному стразами вбранні

Зірка 90-х Сара Мішель Геллар, яку багато хто знає перш за все за роллю в культовому серіалі "Баффі — переможниця вампірів", з'явилася на 34-й щорічній церемонії вручення нагород GLAAD Media Awards, що відбулася в готелі The Beverly Hilton 30 березня.

45-річна акторка обрала для червоної доріжки дуже блискуче вбрання, яке складалося з топу на широких бретельках і спідниці-олівця від бренду Dolce & Gabbana.

Також у її образі був чокер, босоніжки на підборах та досить велика сумка з короткою ручкою. Всі речі та аксесуари Сари Мішель були усипані сріблястими стразами, які ефектно сяяли у світлі спалахів камер та софітів. Волосся вона розпустила і вирівняла, а на обличчі зробила теж макіяж сріблястими тінями з блискітками і вирішила повторити б'ютітренд минулого року — склеєні вії "павучі лапки".

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

Цей образ нам трохи нагадав канонічне вбрання Періс Гілтон, яке та одягала на свій 21 день народження.

Періс Хілтон / Фото: Getty Images

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