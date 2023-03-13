Сяяли в розкішних луках: Сальма Гаєк з дочкою Валентиною на "Оскарі"

56-річна Сальма одягла сріблясту сукню з глибоким декольте, декоровану чорним мереживом і високим розрізом, яка чудово підкреслювала її форми. Акторка мала світлий манікюр, а на пальцях у неї виблискувало дві масивні каблучки.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Також Сальма розпустила і трохи накрутила хвилями своє густе волосся і зробила насичений вечірній макіяж.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Її дочка 15-річна Валентина Піно була одягнена у максісукні кольору запорошеної троянди теж з глибоким вирізом на декольте, а в руках тримала маленьку сріблясту сумку. Макіяж на обличчі дівчини теж був досить насиченим, а на шиї було тонке намисто. Біляве волосся вона накрутила локонами.

Сальма Гаєк з дочкою Валентиною / Фото: Getty Images

На 95-й церемонії "Оскар" Сальма та Валентина також з'явилися разом. І обидві обрали червоні сукні. На Гаєк була сукня з розсипом паєток від Gucci і сріблястий клатч у руках, а її дочка одягла червону сукню без бретельок і з пишною спідницею.

Сальма Гаєк з дочкою Валентиною / Фото: Associated Press

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