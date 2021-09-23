Сяйлива мінісукня і макіяж з кристалами: Ніколь Шерзінгер прийшла на прем'єру шоу

Сяйлива мінісукня і макіяж з кристалами: Ніколь Шерзінгер прийшла на прем'єру шоу

Артистка здивувала ефектним виходом.

43-річна співачка і учасниця The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер прийшла на прем'єру 6-го сезону шоу The Masked Singer в сяйливому образі.

Вона вдягла асиметричну мінісукню з одним рукавом від Versace, повністю розшиту паєтками, які виблискували під яскравими софітами. Свій образ зірка доповнила блискучими туфлями на високих підборах і комплектом прикрас з великих каменів.

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На особливу увагу заслуговує макіяж Ніколь — стрілки виконані з кристалів і страз. А стилісти по зачісках заплели співачці на голові кілька тонких кісок і, схоже, трохи збільшили обсяг волосся за допомогою штучних пасом — тресс.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер відвідала благодійну вечерю amfAR в рамках 78-го Венеціанського кінофестивалю. Для такої події красуня вибрала відверте вбрання від Tony Ward. На ній було чорна сукня з прозорим верхом і спідницею, розшитою золотими каменями і бісером, і невеликим шлейфом.

Ніколь Шерзінгер / Associated Press

Образи Ніколь Шерзінгер (15 фото)

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