Сяйнула декольте: леді Вікторія Герві привернула увагу не найвдалішим вбранням

Леді Вікторія Герві — англійська модель, світська левиця, аристократка та колишня It girl. Вона активно відвідує багато вечірок, прем'єр та модних показів, а також регулярно з'являється на кінофестивалях Європи й Америки. Не став винятком і Каннський кінофестиваль, який стартував на Лазуровому узбережжі Франції 14 травня.

Вікторія любить привертати до себе увагу і часто вибирає провокаційні луки, наприклад "голі" сукні, кричущі кольори чи фасони. Цього разу жінка вирішила акцентувати увагу на декольте, але це була помилка.

Сукня з декольте-серцем мала дуже вдалий вигляд на фігурі. Саме вбрання було приталене і прикрашене стразами. Доповнила вона його білою кейп-накидкою з вишивкою на плечах та високою горловиною.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

На шиї у аристократки красувалося кольє з величезним каменем, а у вухах були сережки-краплі. Волосся вона зібрала у високу зачіску і зробила яскравий макіяж.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що минулого року на червоній доріжці леді Вікторія позувала майже голою, адже на ній була рожева сукня з майже прозорою спідницею.

Леді Вікторія Герві 2023 року / Фото: Getty Images

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