Сяйнула ідеальним пресом: співачка Ріта Ора сходила на вечірку до подруги

Дівчина мала дуже стильний вигляд та трохи навіяний двотисячними.

Британська співачка Ріта Ора трохи змінила свій стиль, оскільки останнім часом для світських заходів обирає прозорі та відкриті сукні, а от на вечірках з'являється у луках навіяних двотисячним. Саме таким був її нещодавній образ для вечірки друзів у Найтсбріджі.

32-річна співачка одягла білий кроптоп та дуже короткий бежевий кардиган, які поєднала з довгою джинсовою спідницею з заниженим пасадженням та чоботами. Доповнювали цей образ чорний ремінь із пряжкою, шкіряна куртка та стильна зачіска.

Також Ріта зробила яскравий макіяж із блискучими тінями, довгий манікюр і завершила образ гламурною рожевою сумкою зі стразами.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Цей образ дівчина обрала для вечірки у ресторані The Aubrey, організованої на честь французької акторки та подруги Ріти – Жозефін де ла Буме, яка чекає на дитину. Кадром майбутньої мами співачка поділилася у Instagram Stories.

Жозефін де ла Буме / Фото: Instagram Ріти Ори

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