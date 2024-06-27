Сяйнула пресом: шведська фотомодель Вікторія Сільвстедт відвідала Тиждень моди

Ефектним нарядом модель підкреслила стрункі ноги та продемонструвала бронзову засмагу.
49-річна шведська фотомодель Вікторія Сільвстедт сяяла перед фотографами в Парижі. Зірка відвідала показ нової кутюрної колекції Модного дому Elie Saab.
Шоу відбулося у межах Тижня високої моди, а презентували на ньому колекцію вечірніх суконь осінь-зима 2024-2025.
Сільвстедт на показ прийшла не в довгому вечірньому вбранні, а в міні. Зірка віддала перевагу костюму, який складався з чорно-бежевих топа та спідниці розшитих лелітками та бісером. Образ вона доповнила взуттям на шнурівці та підборах, улюбленим об'ємним укладанням, макіяжем та безліччю золотих прикрас на зап'ястях.
Вікторія веде дуже активне світське життя та окрім знімань у рекламі та для глянців регулярно відвідує світські заходи. Одним з її нещодавніх ефектних виходів у світ була поява на відкритті кінофестиваля в Монако, на якому вона сяяла в червоній сукні.
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