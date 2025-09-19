ТСН у соціальних мережах

Син Бекхема і дочка Мосс: діти зірок вийшли на подіум у показі бренду H&M у Лондоні

Відомий бренд вирішив привернути увагу до своєї колекції гучними іменами.

Айріс Лоу

Айріс Лоу / © Getty Images

У Лондоні стартував Тиждень моди, і в межах цього заходу, який триватиме від 18 до 22 вересня, свою колекцію вже представив бренд H&M. Однак шоу привернуло увагу не стільки вбраннями на новий сезон, як тими, хто їх демонстрував.

Річ у тім, що на подіумі з’явилися так звані «непо бейбі» (nepo baby) — діти відомих батьків, які демонстрували вбрання. Вони за протекції своїх сімей будують кар’єру в модній індустрії, хоча далекі від модельних стандартів.

Ліла Мосс — донька супермоделі 90-х Кейт Мосс.

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Ромео Бекхем — син модельєрки та футболіста Вікторії й Девіда Бекхемів.

Ромео Бекхем / © Getty Images

Ромео Бекхем / © Getty Images

Айріс Лоу — донька актора Джуда Лоу.

Айріс Лоу / © Getty Images

Айріс Лоу / © Getty Images

Амелія Грей — донька акторів Лізи Рінни та Гаррі Гемліна.

Амелія Грей / © Getty Images

Амелія Грей / © Getty Images

Лілі Макменамі — донька супермоделі Крістен Макменамі.

Лілі Макменамі / © Getty Images

Лілі Макменамі / © Getty Images

