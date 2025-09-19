- Дата публікації
Син Бекхема і дочка Мосс: діти зірок вийшли на подіум у показі бренду H&M у Лондоні
Відомий бренд вирішив привернути увагу до своєї колекції гучними іменами.
У Лондоні стартував Тиждень моди, і в межах цього заходу, який триватиме від 18 до 22 вересня, свою колекцію вже представив бренд H&M. Однак шоу привернуло увагу не стільки вбраннями на новий сезон, як тими, хто їх демонстрував.
Річ у тім, що на подіумі з’явилися так звані «непо бейбі» (nepo baby) — діти відомих батьків, які демонстрували вбрання. Вони за протекції своїх сімей будують кар’єру в модній індустрії, хоча далекі від модельних стандартів.
Ліла Мосс — донька супермоделі 90-х Кейт Мосс.
Ромео Бекхем — син модельєрки та футболіста Вікторії й Девіда Бекхемів.
Айріс Лоу — донька актора Джуда Лоу.
Амелія Грей — донька акторів Лізи Рінни та Гаррі Гемліна.
Лілі Макменамі — донька супермоделі Крістен Макменамі.