Син Джуліанни Мур одружився після дев'яти років стосунків: акторка опублікувала відео з весілля

Джуліанна Мур із сином та чоловіком, фото: instagram.com/juliannemoore

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У родині голлівудської акторки Джуліанни Мур сталася радісна подія. Її 28-річний син Калеб Фрейндліх одружився зі своєю коханою Кібрією Морган, з якою зустрічався близько дев’яти років. 65-річна зірка поділилася радісною новиною в Instagram, опублікувавши відео з молодятами після церемонії.

На кадрах видно, як Калеб і його обраниця, тримаючись за руки, проходять між рядами гостей. Друзі та близькі зустрічають їх оплесками та обсипають пелюстками троянд. Потім молодята починають танцювати, а Калеб підхоплює дружину на руки, ніжно нахиляє її назад і цілує.

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«Це сталося! Ми любимо вас, любимо, любимо!» — підписала відео Джуліанна Мур, не приховуючи радості за сина та його обраницю.

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Поздоровлення подружжю залишили й зіркові друзі акторки.

Син Джуліанни Мур із нареченою

Син Джуліанни Мур із нареченою

Зазначимо, Калеб і Кібрія познайомилися та почали зустрічатися у квітні 2017 року. У серпні 2024 року пара оголосила про заручини. У лютому 2026 року син акторки присвятив коханій зворушливий допис з нагоди дев’ятої річниці стосунків, зізнавшись, що пишається тим, що вони побудували разом.

Калеб займається музикою та випускає пісні під псевдонімом Caleb Moore. Його дружина працює в медіакомпанії Morning Brew.

Джуліанна Мур виховує двох дітей разом із чоловіком, режисером Бартом Фрейндліхом, за якого вийшла заміж 2003 року. Окрім Калеба, у подружжя є 24-річна донька Лів.

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