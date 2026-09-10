Деміан Герлі, фото: instagram.com/damianhurley1

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На честь 66-річчя зірки фільму «Справжнє кохання» син Елізабет Герлі опублікував у Instagram дві фотографії, на яких вони зазнімковані разом у різні роки.

На першому, нещодавньому, чорно-білому знімку Деміан і Х’ю стоять поруч і посміхаються в камеру. У нижній частині фотографії видно напис з їхніми ініціалами та датою — 8 вересня 2026 року.

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Деміан Герлі і Х’ю Грант, фото: instagram.com/damianhurley1

На другому кадрі Деміан ще дитина: маленький хрещеник посміхається поруч із Грантом, який присів, щоб опинитися з ним на одному рівні.

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Деміан Херлі і Х’ю Грант, фото: instagram.com/damianhurley1

«З днем народження, дядьку Манкі», — підписав публікацію Деміан, використавши кумедне сімейне прізвисько Х’ю Гранта.

Зазначимо, у Х’ю Гранта особливі стосунки з Елізабет Герлі. Вона та Грант зустрічалися 13 років — з 1987 по 2000 рік, після чого змогли зберегти тісні дружні стосунки.

Незважаючи на те, що романтичні стосунки пари давно закінчилися, Грант і надалі залишається близькою людиною для родини Герлі. Більше того, він намагався відрадити Деміана від кар’єри в шоу-бізнесі. Однак Деміан не послухався хрещеного батька й пішов слідами матері та її колишнього коханого. Він працює моделлю, актором і режисером, а в 2024 році зняв фільм «Суворо конфіденційно», у якому головну роль зіграла Елізабет Герлі.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у смарагдовій сукні разом зі своїм стильним сином прибула до суду.

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