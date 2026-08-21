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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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152
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1 хв

Син-модель Гайді Клум знявся у пляжній фотосесії

Хлопець продовжує активно розвивати свою кар’єру моделі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Генрі Самуель — син Гайді Клум, фото: instagram.com/henrygunthersamuel

Генрі Самуель — син Гайді Клум, фото: instagram.com/henrygunthersamuel

20-річний син супермоделі Гайді Клум — Генрі Самуель — опублікував знімки зі своєї нової фотосесії. Початківець-манекенник позував на пляжі, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

На знімках він позує у білому лляному костюмі на пляжі та у воді.

(перегортайте фото вправо)

Генрі будує власну кар’єру в модельному бізнесі. Незважаючи на зіркових батьків, він уже встиг набути власного досвіду в модельному бізнесі та з’являвся на заходах разом із матір’ю.

Гайді Клум із сином / © Associated Press

Гайді Клум із сином / © Associated Press

Минулого року Генрі вперше з’явився на обкладинці німецького Vogue разом із Гайді Клум, а у 2026 році продовжив активно працювати в модельному бізнесі. У травні він також вийшов на подіум у рамках показу House of Magnum у Каннах.

Зазначимо, Гайді Клум виховує чотирьох дітей: двох доньок і двох синів. Усі діти народилися під час шлюбу зірки зі співаком Сілом. Хоча для старшої дочки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Зараз вона одружена з 36-річним музикантом і учасником популярного гурту Tokio Hotel — Томом Каулітцем.

Нагадаємо, раніше супермодель Гайді Клум показала, як відбулося її весілля на яхті 7 років тому.

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