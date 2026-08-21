Син-модель Гайді Клум знявся у пляжній фотосесії

Генрі Самуель — син Гайді Клум, фото: instagram.com/henrygunthersamuel

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20-річний син супермоделі Гайді Клум — Генрі Самуель — опублікував знімки зі своєї нової фотосесії. Початківець-манекенник позував на пляжі, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

На знімках він позує у білому лляному костюмі на пляжі та у воді.

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Генрі будує власну кар’єру в модельному бізнесі. Незважаючи на зіркових батьків, він уже встиг набути власного досвіду в модельному бізнесі та з’являвся на заходах разом із матір’ю.

Гайді Клум із сином / © Associated Press

Минулого року Генрі вперше з’явився на обкладинці німецького Vogue разом із Гайді Клум, а у 2026 році продовжив активно працювати в модельному бізнесі. У травні він також вийшов на подіум у рамках показу House of Magnum у Каннах.

Зазначимо, Гайді Клум виховує чотирьох дітей: двох доньок і двох синів. Усі діти народилися під час шлюбу зірки зі співаком Сілом. Хоча для старшої дочки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Зараз вона одружена з 36-річним музикантом і учасником популярного гурту Tokio Hotel — Томом Каулітцем.

Нагадаємо, раніше супермодель Гайді Клум показала, як відбулося її весілля на яхті 7 років тому .

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