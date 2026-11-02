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"Син обрав жирафа": Емілі Ратаковскі здивувала незвичайним костюмом на Геловін
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада традиційно святкували Геловін, а у своїх соцмережах зірки продовжують ділитися враженнями та демонструвати свої костюми.
Американська модель Емілі Ратаковскі оригінально відсвяткувала Геловін і продемонструвала шанувальникам своє святкове перевтілення. 35-річна зірка вбралася у костюм тварини і вирушила збирати солодощі разом зі своїм п’ятирічним сином Сильвестром.
Модель опублікувала фотографії з прогулянки в Instagram. Для святкового виходу Емілі обрала костюм жирафа, який складався з обтислого топа та лосин з відповідним принтом, а також морди тварини на довгій шиї з паперу, розфарбованого вручну.
«Слай сказав: "Жираф", я відповіла: "Давай"», — з гумором підписала допис Ратаковскі, пояснивши, що саме син запропонував їй ідею костюма.
Замість традиційного відвідування світських вечірок модель вирішила провести свято в компанії дитини, долучившись до популярної американської традиції Trick-or-treating, під час якої діти в костюмах ходять по сусідських будинках і збирають солодощі.
Нагадаємо, раніше Демі Мур одягла костюм корови на Геловін.