"Син обрав жирафа": Емілі Ратаковскі здивувала незвичайним костюмом на Геловін

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

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Американська модель Емілі Ратаковскі оригінально відсвяткувала Геловін і продемонструвала шанувальникам своє святкове перевтілення. 35-річна зірка вбралася у костюм тварини і вирушила збирати солодощі разом зі своїм п’ятирічним сином Сильвестром.

Модель опублікувала фотографії з прогулянки в Instagram. Для святкового виходу Емілі обрала костюм жирафа, який складався з обтислого топа та лосин з відповідним принтом, а також морди тварини на довгій шиї з паперу, розфарбованого вручну.

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Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

«Слай сказав: "Жираф", я відповіла: "Давай"», — з гумором підписала допис Ратаковскі, пояснивши, що саме син запропонував їй ідею костюма.

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Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Костюм Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Замість традиційного відвідування світських вечірок модель вирішила провести свято в компанії дитини, долучившись до популярної американської традиції Trick-or-treating, під час якої діти в костюмах ходять по сусідських будинках і збирають солодощі.

Нагадаємо, раніше Демі Мур одягла костюм корови на Геловін.

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