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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Син Різ Візерспун скопіював образ свого батька, який той носив 25 років тому

22-річний хлопець викликав фурор оригінальним модним вчинком.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Різ Візерспун і її син

Різ Візерспун і її син / © Getty Images

Різ Візерспун вийшла світ разом із 22-річним сином Діконом Філіппом. Вони разом відвідали прем’єру приквела до культового фільму «Білявка в законі» — серіалу «Елль», що відбулася у Нью-Йорку.

Однак якщо Різ вийшла на публіку у рожевій креативній мереживній сукні від Monse, то її син обрав костюм, білу сорочку та яскраву краватку. Завершальним елементом образу стали окуляри-авіатори.

Різ Візерспун і її син Дікон / © Getty Images

Різ Візерспун і її син Дікон / © Getty Images

Хоча здається, що образ хлопця доволі простий і класичний, однак він все ж приховує одну деталь — повністю відтворює лук його батька Раяна Філіппа, який той одягнув на прем’єру фільму «Білявка в законі» 2001 року.

Різ Візерспун і її колишній чоловік Раян Філіпп / © Getty Images

Різ Візерспун і її колишній чоловік Раян Філіпп / © Getty Images

Актори Різ Уізерспун і Раян Філіпп одружилися 1999 року і у цьомі шлюбі народилося двоє дітей — донька Ава і син Дікон. Через п’ять років подружжя розлучилося. У 2011 році Візерспун вийшла заміж за Джима Тота, від якого народила третю дитину — сина Теннессі. У 2023 році подружжя оголосило про розлучення.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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