Син та дочка Уми Турман прийшли разом на Тиждень моди у Мілані
Вони відвідали показ бренду Prada.
Акторка Майя Гоук та її брат Левон Гоук разом з’явилися на Тижні моди в Мілані. Вони відомі голлівудські непо-бейбі — дочка і син Уми Турман та Ітана Гоука. Брат та сестра разом відвідали показ Модного дому Prada, під час якого Міучча Прада та Раф Сімонс презентували колекцію чоловічого одягу на сезон осінь-зима.
27-річна Майя обрала для появи булу блузку з шортами вище колін та сіре пальто оверсайз. Свій лук вона доповнила лоферами та невеликою сумочкою сірого кольору від цього розкішного бренду.
24-річний Левон був не менш стильним, ніж сестра. Він з’явився на показі у водолазці, шкіряній куртці шоколадного кольору та чорних штанах. Завершували лук чорні лофери.
Нагадаємо, що в Уми Турман є ще одна дочка Луна від іншого шлюбу. 2022 року акторка навіть виводила дівчинку у світ, чим привернула увагу публіки.