Шоу-бізнес
222
1 хв

Син та дочка Уми Турман прийшли разом на Тиждень моди у Мілані

Вони відвідали показ бренду Prada.

Юлія Каранковська
Мая Гоук та Левон Гоук

Мая Гоук та Левон Гоук / © Associated Press

Акторка Майя Гоук та її брат Левон Гоук разом з’явилися на Тижні моди в Мілані. Вони відомі голлівудські непо-бейбі — дочка і син Уми Турман та Ітана Гоука. Брат та сестра разом відвідали показ Модного дому Prada, під час якого Міучча Прада та Раф Сімонс презентували колекцію чоловічого одягу на сезон осінь-зима.

Мая Гоук та Левон Гоук / © Getty Images

Мая Гоук та Левон Гоук / © Getty Images

27-річна Майя обрала для появи булу блузку з шортами вище колін та сіре пальто оверсайз. Свій лук вона доповнила лоферами та невеликою сумочкою сірого кольору від цього розкішного бренду.

24-річний Левон був не менш стильним, ніж сестра. Він з’явився на показі у водолазці, шкіряній куртці шоколадного кольору та чорних штанах. Завершували лук чорні лофери.

Нагадаємо, що в Уми Турман є ще одна дочка Луна від іншого шлюбу. 2022 року акторка навіть виводила дівчинку у світ, чим привернула увагу публіки.

Ума Турман з молодшою дочкою Луною / © Associated Press

Ума Турман з молодшою дочкою Луною / © Associated Press

