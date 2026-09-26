Сина Сінді Кроуфорд кремували після трагічної смерті

Преслі Гербер / © Associated Press

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Сина Сінді Кроуфорд, 27-річного Преслі Гербера, кремували через кілька днів після його трагічної смерті в реабілітаційному центрі в Санта-Моніці (штат Каліфорнія).

Про це повідомляє TMZ.

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Згідно зі свідоцтвом про смерть, сина Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера кремували в похоронному бюро Rose Family Funeral Home (штат Каліфорнія).

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Батьки зберігатимуть прах сина у своєму будинку в Малібу. Офіційну причину смерті Преслі наразі не встановлено.

Помер син Сінді Кроуфорд — що відомо

27-річного манекенника Преслі Гербера знайшли мертвим у номері елітного реабілітаційного закладу. Гербер добровільно приїхав до Resolutions Living — закладу з нетрадиційним підходом до лікування — у суботу, оскільки почувався зле. Смерть констатували в неділю о 9:45 ранку — лише через 12 годин після його прибуття. За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця та, ймовірно, передозування.

Гербер протягом десятиліття боровся із залежністю та проблемами з психічним здоров’ям.

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