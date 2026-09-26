- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 1 хв
Сина Сінді Кроуфорд кремували після трагічної смерті
Офіційна причина смерті до цього часу не оголошена.
Сина Сінді Кроуфорд, 27-річного Преслі Гербера, кремували через кілька днів після його трагічної смерті в реабілітаційному центрі в Санта-Моніці (штат Каліфорнія).
Про це повідомляє TMZ.
Згідно зі свідоцтвом про смерть, сина Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера кремували в похоронному бюро Rose Family Funeral Home (штат Каліфорнія).
Батьки зберігатимуть прах сина у своєму будинку в Малібу. Офіційну причину смерті Преслі наразі не встановлено.
Помер син Сінді Кроуфорд — що відомо
27-річного манекенника Преслі Гербера знайшли мертвим у номері елітного реабілітаційного закладу. Гербер добровільно приїхав до Resolutions Living — закладу з нетрадиційним підходом до лікування — у суботу, оскільки почувався зле. Смерть констатували в неділю о 9:45 ранку — лише через 12 годин після його прибуття. За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця та, ймовірно, передозування.
Гербер протягом десятиліття боровся із залежністю та проблемами з психічним здоров’ям.
,