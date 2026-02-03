ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
101
1 хв

Синтія Еріво в шоколадній сукні і з довгим манікюром з’явилася на кінопремії

39-річна британська акторка отримала нагороду.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Синтія Еріво

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво відвідала 46-ту церемонію вручення кінопремії Critics' Circle Film Awards, яка відбулася у готелі The May Fair у Лондоні. Вона отримала почесну нагороду — премію Дерека Малкольма за інновації у кар’єрі.

На заході акторка з’явилася в ефектному аутфіті. На ній була шоколадна корсетна сукня без бретельок, з драпуванням, складками і шлейфом, у якій вона продемонструвала струнку фігуру. Ззаду на стегнах вбрання було оздоблене декором, схожим на пірʼя.

Синтія Еріво / © Getty Images

Синтія Еріво / © Getty Images

Образ Синтія доповнила босоніжками на високих платформах і підборах. Вона була з дуже короткою зачіскою, макіяжем з пишними накладними віями та довгим молочним гострим маніюкром. Еріво прикрасила вуха довгими сережками з камінням, а руки — діамантовими каблучками.

Нагадаємо, Синтія Еріво у стильному ансамблі кольору бургунді вийшла в світ.

101
