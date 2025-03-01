Сюрприз для шанувальників: Кіра Найтлі відвідала Тиждень моди у Мілані

Акторка Кіра Найтлі, відома багатьом за фільмами "Пірати Карибського моря", рідкісна гостя на світських заходах, тому її поява на Мілані здивувала і привернула увагу. Зірка з'явилася на показі бренду Tod's, що минув у межах Тижня моди.

Бренд презентував публіці колекцію жіночого одягу на сезон осінь-зима 2025-2026. Кіра для заходу обрала, звичайно, вбрання від цієї майки. На акторці була біла приталена сукня лаконічного дизайну, без бретельок і в лаконічний принт. На лінії декольте вбрання прикрашав відворот тканини. Свій образ Кіра доповнила чорним клатчем із золотою фурнітурою, туфлями на підборах, макіяжем та укладанням.

Кіра Найтлі / Фото: Getty Images

Такий вибір вбрання здивував, адже зазвичай Кіра Найтлі носить винятково образи від Chanel, оскільки багато років співпрацює із цим брендом. Також акторка відвідувала показ колекції Модного дому, коли той презентував публіці вбрання на сезон осінь-зима 2024-2025 у межах Тижня моди у Парижі.

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