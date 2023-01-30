Сюжет шокує: в український прокат виходить апокаліптичний фільм жахів

Трилер, знятий за романом Пола Тремблея, за який він отримав премію від асоціації письменників жахів.

В український прокат, 2 лютого, виходить апокаліптичний трилер режисера М. Найта Ш'ямалана – "Стукіт у двері".

У трилері, який шокує, зіграли Дейв Батіста ("Дюна", франшиза "Вартові галактики"), Джонатан Грофф ("Гамільтон", телесеріал "Мисливець за розумом"), Руперт Ґрінт (франшиза "Гаррі Поттер"), Бен Олдрідж (серіал "Погань" ("Флібег")), Ніккі Амука-Берд ("Переконання", "Час").

Руперт Ґрінт, М. Найта Ш'ямалан, Ніккі Амука-Берд і Бен Олдрідж на прем'єрі фільму "Стукіт у двері" у Лондоні / Фото: Associated Press

У фільмі розповідається про маленьку дівчинку і її родину, які під час відпочинку у віддаленому будинку стають заручниками незнайомців. Вони не розуміють, чому опинилися в полоні, проте від них вимагають зробити безпрецедентний вибір: врятувати людство від апокаліпсису або зберегти сім'ю. Залишившись без зв'язку з довколишнім світом, родині доведеться знайти вихід, перш ніж вони втратять все.

Нагадаємо, оприлюднили дубльований трейлер супергеройського фільму "Шазам! Лють богів" від New Line Cinema.

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