Так могла тільки вона: як Сара Джессіка Паркер повторила свій лук в серіалі "Секс і місто"

Акторка носила у серіалі вінтаж, ексклюзивні вбрання з подіумів і навіть речі зі свого власного гардеробу.

На піку популярності стилістики 90-х і нульових, саме час згадати одну з головних ікон стилю того часу — Сару Джессіку Паркер, яка прославилася завдяки ролі Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто". У ті роки Паркер дуже полюбляла обтислі топи-бандо і носила їх із джинсами, штанами та спідницями.

Однак ці луки Сари Джессіки дуже нагадували стиль її героїні у серіалі, а деякі з вбрань вона навіть повторювала у повсякденному житті. Не дарма ж після завершення знімань акторка залишила собі майже всі вбрання, які з'являлися в шоу. Але були випадки, коли все було зовсім навпаки – у серіалі з'являлися речі Паркер і підтвердженням цього є знімки зроблені папараці 1999 року.

Спочатку у липні 99-го у сірому топі-бандо Сара Джессіка прийшла на вечірку у готелі The Palm у Нью-Йорку. Топ вона тоді поєднала зі світлими штанами, які добряче пом'ялися, чорними туфлями, сумкою та палантином. Волосся зірка зібрала в хвіст.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Вдруге цей топ Паркер одягла вже у серпні того ж року, але вже на запуск нового магазину MacySport у Нью-Йорку. Топ вона поєднала вже з джинсами із заниженою талією та теплим світлим кардиганом.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Однак цей же том за кілька років з'явився вже в серіалі "Секс і місто". 2001 року, в третьому сезоні серіалу, акторка була одягнена в нього в 13 епізоді, який називався "Втеча з Нью-Йорка". Топ вона тоді поєднала, як і раніше, зі світлими широкими штанами, але також доповнила образ прикрасою від Kenneth Jay Lane та жовтим клатчем.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто" / Фото: Getty Images

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