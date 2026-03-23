Так може тільки він: Александр Скарсгард підкреслив накачані руки фіолетовим топом

Александр Скарсгард / © Getty Images

49-річний шведський актор Александр Скарсгард знову зміг шокувати образом, адже відвідав спеціальний показ фільму «Пілліон», у якому виконав головну роль. Захід відбувся у Берліні, а на червону доріжку він вийшов у топі, який наважився одягти би не кожен чоловік.

Топ Скарсгарда був фіолетового кольору, не мав рукавів, а також був повністю розшитий лелітками. Також річ була прикрашена сріблястим мереживом і бала V-подібний виріз. Ця річ з колекції Модного дому Dior осінь-зима 2026, і була натхненна відомим дизайном сукні, яку створив французький модельєр Поль Пуаре 1922 року.

Також цей гламурний верх актор носив у поєднанні з чорними класичними штанами та простими чоботами. Більше жодних аксесуарів Скарсгард до цього луку не додавав, адже уся увага була лише на його гла гламурному топі.

Однак чи був цей топ гарним вибором — сумнівно. Ймовірно актор та його стиліст вирішили знову шокувати публіку і привернути увагу, та ця яскрава річ від Dior була підібрана не дуже за розміром і здавалась на фігурі актора затісною, ймовірно, Скарсгарду потрібно було розглянути трохи більший розмір, щоб топ сів його його фігуру вільніше і не тиснув під пахвами.

Наприклад, на моделях на подіумі під час демонстрації колекції ці гламурні майки мали вдаліший вигляд, оскільки були вільнішими.

Dior осінь-зима 2026, / © Associated Press

Фільм «Пілліон» — це дебютна стрічка режисера і сценариста Гаррі Лайтона, яка вже встигла наробити галасу у Каннах, де у програмі «Особливий погляд» вона отримала приз за найкращий сценарій.