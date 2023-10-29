Так може лише вона: Періс Гілтон зізналася, що на весіллі у неї насправді було 45 суконь

Голлівудська білявка Періс Гілтон вийшла заміж за підприємця Картера Реума 11 листопада 2021 року. Захід відбувся в маєтку її покійного діда в Бель-Ейр, а як головну сукню, в якій вона пішла до вівтаря, обрала біле вбрання з мереживом від бренду Oscar de la Renta.

Упродовж двох останніх років після церемонії було відомо, що Періс у день свята змінила шість вбрань від різних дизайнерів. А також ще кілька в інші дні святкування, яке насправді тривало три дні. Однак, як виявилося, це були не всі її весільні сукні. У розмові з британським Vogue Гілтон зізналася, що всього у неї для весілля було аж 45 суконь і всі вони були пошиті різними дизайнерами для неї на замовлення.

"Насправді в ніч весілля я одягла шість суконь, і це тому, що у мене їх було буквально 45", — розповіла вона британському Vogue. Гілтон сказала, що напередодні її важливого дня її стилісту дзвонили "дизайнери з усього світу." "Всі були так раді взяти участь у цьому весіллі, що пошили ці неймовірні сукні на замовлення, які були такими красивими", — сказала вона. "Тому я намагалася носити їх якнайбільше", — підсумувала зірка.

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