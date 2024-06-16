"Так не буває": фіналістка "Голосу країни" і репер презентувала спільну чуттєву пісню

Фіналістка шоу "Голос країни" STASYA і український репер Blockbaby презентували спільний чуттєвий трек "Так не буває".

Це пісня про почуття самотності і пошук зв'язку з іншими в сучасному світі. Ліричний герой почувається самотнім у суспільстві. Він блукає містом у пошуках сенсу, заглиблюючись у власні думки та почуття.

Але трек стверджує, що ми не самотні у цьому світі. Важлива підтримка одне одного.

Рядок із композиції: "В нас одна зграя і ми палим в серцях вогні" – символізує силу спільності і взаємодопомоги.

Робота наповнена меланхолією і надією водночас, передаючи глибокі особисті переживання. Пісня закликає єднатися і підтримувати ближнього.

"Пісня вийшла крутою, кайфовою і наповненою глибоким сенсом", – поділилися артисти.

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