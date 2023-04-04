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Так ніжно: Періс Гілтон зворушила кадрами з крихітним сином

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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721
Час на прочитання
1 хв
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Так ніжно: Періс Гілтон зворушила кадрами з крихітним сином

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

42-річна Періс Гілтон поділилася з фоловерами знімками, на яких зображена зі своїм сином Феніксом.

Світська левиця насолоджується материнством і вже не вперше з народження сина показала малюка. Дитину Періс та її чоловікові Картеру Реуму народила сурогатна мати, оскільки сама Гілтон вагітною не була помічена. Подейкували, що зірка мала труднощі із зачаттям та пережила кілька викиднів.

Періс Гілтон та її чоловік Картер Реум / © Getty Images
Періс Гілтон та її чоловік Картер Реум / Фото: Getty Images

На знімках, якими зірка поділилася в Мережі, вона тримає маленького Фенікса на руках і притискається до нього. Одягнений Періс в чорний сарафан на тонких бретельках. На інших фото вона у білому кашеміровому светрі, а дитина одягнена у білий сліп та шапочку.

"Все моє серце", — написала у підписі до фотографій знаменитість, додавши смайлик у вигляді серця та смайлик із блакитним серцем, а потім хештег "#MommyMonday".

(гортайте фото праворуч)

Відомо, що дитина народилася у січні, її повне ім'я Фенікс Беррон Гілтон Реум.

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Дата публікації
Перегляди
721
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