Так низько, Тоні: Аліна Байкова присоромила німецьку манекенницю за сукню російського бренду

Українська модель Аліна Байкова прокоментувала вибір сукні німецькою колегою та, схоже, вже колишньою подругою Тоні Гаррн.
32-річна модель приїхала на вечірку amfAR Gala Venezia 2024 у сукні від російського бренду, красувалася на доріжці та знімала відео, відмітивши бренд у своєму Instagram.
Аліна Байкова, яка з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує свою країну і свій народ, не пройшла повз цих фотографій. Вона зробила пост у себе в сторіз, де відмітила Тоні Гаррн, з якою раніше вони були хорошими подругами, і присоромила її за вибір сукні.
"Тільки вчора 40 дітей було вбито росіянами в Україні. І ти просуваєш і відзначаєш російські бренди? Вони продають одяг, платять податок своїй країні, який піде на вбивства мирних українців, безневинних жінок, дітей та людей похилого віку. Це так низько, Тоні!", — написала Байкова.
Підписники Гаррн в Instagram також не пройшли повз цього посту моделі і залишили їй багато гнівних коментарів.
"Росія може допомогти тобі вирушити до пекла, дитинко".
"Ого, ніколи б не подумав, що Тоні настільки відчайдушна. Скільки вони тобі заплатили?".
"Тоні була справді налаштована підтримати війну, терор та геноцид".
"Сором.
"Одягнувши цю сукню, ви підтримуєте війну Росії проти України!! І вас це влаштовує???".
(гортайте фото праворуч)
Такі та багато інших схожих коментарів залишили їй підписники під цим постом в Instagram.
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