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Так низько, Тоні: Аліна Байкова присоромила німецьку манекенницю за сукню російського бренду

Так низько, Тоні: Аліна Байкова присоромила німецьку манекенницю за сукню російського бренду

Аліна Байкова та Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

Українська модель Аліна Байкова прокоментувала вибір сукні німецькою колегою та, схоже, вже колишньою подругою Тоні Гаррн.

32-річна модель приїхала на вечірку amfAR Gala Venezia 2024 у сукні від російського бренду, красувалася на доріжці та знімала відео, відмітивши бренд у своєму Instagram.

Аліна Байкова, яка з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує свою країну і свій народ, не пройшла повз цих фотографій. Вона зробила пост у себе в сторіз, де відмітила Тоні Гаррн, з якою раніше вони були хорошими подругами, і присоромила її за вибір сукні.

"Тільки вчора 40 дітей було вбито росіянами в Україні. І ти просуваєш і відзначаєш російські бренди? Вони продають одяг, платять податок своїй країні, який піде на вбивства мирних українців, безневинних жінок, дітей та людей похилого віку. Це так низько, Тоні!", — написала Байкова.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Підписники Гаррн в Instagram також не пройшли повз цього посту моделі і залишили їй багато гнівних коментарів.

"Росія може допомогти тобі вирушити до пекла, дитинко".

"Ого, ніколи б не подумав, що Тоні настільки відчайдушна. Скільки вони тобі заплатили?".

"Тоні була справді налаштована підтримати війну, терор та геноцид".

"Сором.

"Одягнувши цю сукню, ви підтримуєте війну Росії проти України!! І вас це влаштовує???".

(гортайте фото праворуч)

Такі та багато інших схожих коментарів залишили їй підписники під цим постом в Instagram.

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