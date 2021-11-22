Так ще ніхто не робив: Біллі Портер носить парасольку замість головного убору

Вчора у Лос-Анджелесі відбулася церемонія American Music Awards.

52-річний актор, співак та драматург Біллі Портер вийшов на сцену, щоб вручити нагороду в номінації "Найкращий латинський альбом" і вибрав для своєї появи на публіці традиційно дуже цікавий образ.

Біллі Портер / Associated Press

Він одягнув блакитний костюм цікавого крою від Botter, з вирізом на грудях, та з парасолькою, яка була прикріплена ззаду на його костюмі. Біллі зробив собі синій манікюр, а на пальцях у шоумена виблискувало кілька каблучок із кольоровим камінням. Зазвичай Портер демонструє на доріжці, як чоловікам носити сукні, але цього разу його образ і особливо головний убір був не менш цікавим.

Минулого тижня Біллі Портер з'являвся на прем'єрі фільму Рідлі Скотта "Дім Гуччі" у компанії свого чоловіка Адама Сміта. Пара рідко виходить на публіку разом.

Біллі Портер / Associated Press

Біллі Портер / Associated Press

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