"Так сумно за всіх": комікеса з Австралії засмучена ситуацією в Україні і вирішила поки що не смішити свою аудиторію

"Так сумно за всіх": комікеса з Австралії засмучена ситуацією в Україні і вирішила поки що не смішити свою аудиторію

Вона має славу найсмішнішої жінки в Інтернеті, адже регулярно пародіює зірок та їхній гламурний спосіб життя показуючи, який вигляд їхні фото та відео мають у звичайному житті.

Комікеса з Австралії Селеста Барбер опублікувала серію стривожених відео в Instagram Stories, в яких поміркувала, чи варто їй викладати далі свій комедійний контент, у зв'язку з війною, що почалася в Україні.

Селеста Барбер

"Я не знаю, що робити. Я хочу продовжувати публікувати смішний, кумедний контент і намагатися розсмішити світ, але це занадто. Те, що відбувається у світі, настільки приголомшує. Це складно. Сміх такий важливий, і я хочу продовжувати робити це і дарувати всім вам любов... але це так багато. Мені просто так сумно за всіх, і я посилаю любов тим, хто дійсно її страшенно потребує", — розповіла зі сльозами на очах Барбер.

Селеста Барбер

Останній пост Селести був зроблений ще шість днів тому, тому, найімовірніше, вона поки що утримається від комедійних роликів.

Раніше до росіян зверталися українські артисти: Потап, Настя Каменських, Джамала, Олена Кравець та багато інших. Дмитро Монатик опублікував несамовитий вірш, який присвятив подіям у рідній Україні.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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