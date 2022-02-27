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"Так сумно за всіх": комікеса з Австралії засмучена ситуацією в Україні і вирішила поки що не смішити свою аудиторію

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"Так сумно за всіх": комікеса з Австралії засмучена ситуацією в Україні і вирішила поки що не смішити свою аудиторію

Getty Images

Вона має славу найсмішнішої жінки в Інтернеті, адже регулярно пародіює зірок та їхній гламурний спосіб життя показуючи, який вигляд їхні фото та відео мають у звичайному житті.

Комікеса з Австралії Селеста Барбер опублікувала серію стривожених відео в Instagram Stories, в яких поміркувала, чи варто їй викладати далі свій комедійний контент, у зв'язку з війною, що почалася в Україні.

Селеста Барбер / ©
Селеста Барбер

"Я не знаю, що робити. Я хочу продовжувати публікувати смішний, кумедний контент і намагатися розсмішити світ, але це занадто. Те, що відбувається у світі, настільки приголомшує. Це складно. Сміх такий важливий, і я хочу продовжувати робити це і дарувати всім вам любов... але це так багато. Мені просто так сумно за всіх, і я посилаю любов тим, хто дійсно її страшенно потребує", — розповіла зі сльозами на очах Барбер.

Селеста Барбер / ©
Селеста Барбер

Останній пост Селести був зроблений ще шість днів тому, тому, найімовірніше, вона поки що утримається від комедійних роликів.

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