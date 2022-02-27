"Так сумно за всіх": комікеса з Австралії засмучена ситуацією в Україні і вирішила поки що не смішити свою аудиторію

Вона має славу найсмішнішої жінки в Інтернеті, адже регулярно пародіює зірок та їхній гламурний спосіб життя показуючи, який вигляд їхні фото та відео мають у звичайному житті.
Комікеса з Австралії Селеста Барбер опублікувала серію стривожених відео в Instagram Stories, в яких поміркувала, чи варто їй викладати далі свій комедійний контент, у зв'язку з війною, що почалася в Україні.
"Я не знаю, що робити. Я хочу продовжувати публікувати смішний, кумедний контент і намагатися розсмішити світ, але це занадто. Те, що відбувається у світі, настільки приголомшує. Це складно. Сміх такий важливий, і я хочу продовжувати робити це і дарувати всім вам любов... але це так багато. Мені просто так сумно за всіх, і я посилаю любов тим, хто дійсно її страшенно потребує", — розповіла зі сльозами на очах Барбер.
Останній пост Селести був зроблений ще шість днів тому, тому, найімовірніше, вона поки що утримається від комедійних роликів.
Раніше до росіян зверталися українські артисти: Потап, Настя Каменських, Джамала, Олена Кравець та багато інших. Дмитро Монатик опублікував несамовитий вірш, який присвятив подіям у рідній Україні.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР"
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР"
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей