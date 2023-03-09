Так Тарас Шевченко ще не звучав: Tabakov презентує пісню на слова Кобзаря

На написання музики до знаменитих рядків Кобзаря Павла Табакова надихнуло уже легендарне декламування уривку із поеми Шевченка "Кавказ" Сергієм Нігояном, який одним із перших загинув на Майдані у 2014 році.

"У дні пам’яті Героїв Небесної Сотні я вчергове натрапив у Мережі на відео з рядками Тараса Шевченка, які декламував Сергій Нігоян, - і музика народилася практично миттєво. Слова Кобзаря "Борітеся - поборете!" від 2014-го стали символом новітньої боротьби українського народу за волю своєї землі і за право бути українцями. Боротьби, яка триває уже понад 9 років…", - сказав співак.

Пісню "Борітеся – поборете!" Tabakov присвячує усім українським воїнам. "Борітеся – поборете, / Вам Бог помагає! / За вас правда, за вас слава / І воля святая!" - потужні слова, закарбовані у свідомості кожного українця.

"Ці рядки Тараса Шевченка у такі складні часи для нашої країни знову і знову набувають актуальності. Читаю їх і відчуваю, як думки просто горять на папері і залітають глибоко у серце. Музичне трактування слів Кобзаря я побачив у поєднанні хорової, більш традиційної частини, з куплетами, наближеними до хіп-хопу.

Ця пісня – це послання нашим захисникам і захисницям, які найвищою ціною, ціною власного життя, роблять усе можливе задля перемоги України. Шана, вдячність і низький уклін", - прокоментував Табаков.

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