Така красуня: Сінді Кроуфорд зачарувала шанувальників своїм дитячим фото

Сінді Кроуфорд поділилася милою дитячою фотографією на честь Міжнародного дня дівчат.

Цей день відзначається 11 жовтня і був проголошений ООН 2012 року, як день, присвячений специфічним проблемам і загрозам, яким піддаються діти жіночої статі.

Сінді Кроуфорд / Associated Press

Сінді опублікувала своє дитяче фото, під яким написала:

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"У міжнародний #DayOfTheGirl я вшановую дівчину, якою я була, і жінку, якою я є У дитинстві я хотіла бути вчителем, а потім фізиком-ядерником або першою жінкою-президентом, тому що це були найкращі професії, які я могла собі уявити і придумати. Я знала, що хочу змінити ситуацію. Тепер я знаю, що ми можемо впливати, підтримувати і надихати одне одного кожен день. Як модель і жінка-засновниця в сфері краси — і, що ще більш важливо, як мама — це дійсно те, на чому я зосереджую увагу", — написала під знімком Кроуфорд.

(Гортайте фото праворуч)

На дитячому знімку білява Сінді маэ чарівний вигляд.

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