Така мініатюрна: Дженна Ортега продемонструвала тонку талію у вбранні з плісуванням

Дівчина мала дуже ефектний вигляд у цьому вечірньому образі.

Головна героїня популярного серіалу від Netflix "Венздей" – 20-річна Дженна Ортега – з'явилася серед гостей премії Гільдії кіноакторів. Цього року молода акторка вручала нагороду у категорії "Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі" Сему Елліотту.

На червоній доріжці Дженна з'явилася у улюбленому образі total black. Вона обрала цікаву сукню від бренду Versace, яка поєднувала кілька різних видів тканини.

У вбранні можна роздивитися елементи зі шкіри та більш блискучу тканину. Також відрізнялися і текстури, оскільки деякі елементи були виконані із жатої тканини, а ось спідниця була плісування. У вбрання було глибоке V-подібне декольте та асиметрична спідниця з розрізом, що відкривав ногу дівчини. Тонку талію доповнював пояс із пряжкою у вигляді золотої емблеми бренду. Це вбрання добре підкреслювало мініатюрність дівчини, адже її зріст лише 155 сантиметрів.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Завершували образ акторки босоніжки на платформах, укладання, лаконічний макіяж та прикраси від Tiffany & Co.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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