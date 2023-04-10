Така щаслива: зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко показала, як відсвяткувала Великдень

Акторка показала на кількох кадрах свою сім'ю та привітала шанувальників зі святом.

Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" — 37-річна Кейлі Куоко — нещодавно вперше стала мамою, у акторки та її коханого Тома Пелфрі народилася донька. Дівчинку назвали Матильда Кармін Річі Пелфрі і щаслива мама почала активно постити фото дитини у соцмережі.

Також вчора Кейлі святкувала Великдень та показала, як провела цей світлий день. Акторка опублікувала кілька кадрів у Instagram Stories, на яких позувала з новонародженою дочкою та Томом.

Сім'я провела час у будинку біля басейну. На знімках вони усміхалися та обіймали доньку. На Кейлі була довга біла широка сукня в принт, а волосся вона зібрала у високий пучок.

Кейлі, Том і Матільда / Фото: Інстаграм Кейлі Куоко

Кейлі, Том і Матільда / Фото: Інстаграм Кейлі Куоко

Кейлі, Том і Матільда / Фото: Інстаграм Кейлі Куоко

Також акторка показала знімок зі своїм домашнім улюбленцем — маленьким псом на прізвисько Дампі. Собаку Кейлі врятував, адже забрала з притулку.

Кейлі Куоко та Дампі / Фото: Інстаграм Кейлі Куоко

У собаки навіть є своя сторінка в Instagram, а іноді Кейлі вигулює його в візку, який дуже нагадує дитячий. Її пухнастий друг завжди слухняно сидить у своєму "транспорті" і тільки з цікавістю дивиться на всі боки.

Кейлі Куоко та Дампі / Фото: Getty Images

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