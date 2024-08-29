Така стильна: Кейт Бланшетт у костюмі з вирізом та перлами на спині вийшла на доріжку Венеційського кінофестивалю

Австралійська акторка прибула на показ серіалу "Відмова від відповідальності". На червону доріжку Кейт вийшла у чорному костюмі від Armani Prive із кутюрної колекції 2024 року.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Він складався з жакета з вирізом на спині, прикрашеним перлинними нитками, та штанів-кльош. Бланшетт доповнила аутфіт сережкою у вигляді змії у вухах, легким мейкапом і розпустила волосся. Також вона була взута в гостроносі човники на підборах.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На пресконференцію акторка приїхала в чорному штанному костюмі у великий горох від Moschino з осінньо-зимової колекції 2024, під який одягла чорну сорочку і взула замшеві туфлі-човники. На ній були інші сережки, макіяж на обличчі, а біляве волосся так само було розпущене.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Раніше ми показували, що акторка Дженна Ортега повторила образ іншої відомої акторки на Венеційському кінофестивалі. Її лук мав дуже ефектний вигляд на червоній доріжці.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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