Така стильна: Кейт Бланшетт у костюмі з вирізом та перлами на спині вийшла на доріжку Венеційського кінофестивалю

Кейт Бланшетт відвідала 81-й Венеційський кінофестиваль, який триває в Італії.
Австралійська акторка прибула на показ серіалу "Відмова від відповідальності". На червону доріжку Кейт вийшла у чорному костюмі від Armani Prive із кутюрної колекції 2024 року.
Він складався з жакета з вирізом на спині, прикрашеним перлинними нитками, та штанів-кльош. Бланшетт доповнила аутфіт сережкою у вигляді змії у вухах, легким мейкапом і розпустила волосся. Також вона була взута в гостроносі човники на підборах.
На пресконференцію акторка приїхала в чорному штанному костюмі у великий горох від Moschino з осінньо-зимової колекції 2024, під який одягла чорну сорочку і взула замшеві туфлі-човники. На ній були інші сережки, макіяж на обличчі, а біляве волосся так само було розпущене.
Раніше ми показували, що акторка Дженна Ортега повторила образ іншої відомої акторки на Венеційському кінофестивалі. Її лук мав дуже ефектний вигляд на червоній доріжці.
Читайте також:
- У сукні з драпуванням, пір'ям і значним розрізом: модель Маріякарла Босконо на червоній доріжці
- У сукні із привабливим декольте: розкішна Моніка Беллуччі сяяла на відкритті Венеційського кінофестивалю
- 10 ретро-фото знаменитостей на Венеційському кінофестивалі