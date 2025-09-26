ТСН у соціальних мережах

Таке наважиться одягнути не кожна: Дакота Джонсон продемонструвала прозору сукню, яку тепер усі обговорюють

Це був сміливий вибір для світської появи, але акторка показала, що не боїться демонструвати фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

Зірка фільмів «50 відтінків сірого» Дакота Джонсон відмовилася від бюстгальтера на користь епатажу. Вона одягла вбрання з прозорого матеріалу, яке демонструвало її вигини.

У такій сукні Дакота з’явилася на кінофестивалі в Цюріху, вона була від Модного дому Gucci і виконана в насиченому синьому кольорі. Спідниця сукні була пишною і фатиновою, як у сукні казкової принцеси, а ось верх виконаний з гіпюру, який обтягував її тіло. Також сукня виділялася високою горловиною, довгими рукавами і заниженою талією, яка в останні кілька сезонів користується популярністю.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Волосся Джонсон розпустила, макіяж візажисти їй зробили практично невидимий, а гламуру цьому вечірньому образу додавали ювелірні прикраси — сережки і величезні каблучки на руках з камінням від Roberto Coin.

Але це не перший випадок, коли Дакота обрала «голу» сукню, адже також цього місяця вона продемонструвала на своєму тілі повністю прозорий виріб чорного кольору теж від Gucci, який носила з атласною спідньою білизною.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон у гарних сукнях (22 фото)

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Моніка Беллучі та Дакота Джонсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон та Мелані Гріффіт / © Getty Images

Дакота Джонсон та Мелані Гріффіт / © Getty Images

Дакота Джонсон на прем'єрі стрічки / © Getty Images

Дакота Джонсон на прем'єрі стрічки / © Getty Images

