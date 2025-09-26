Таке наважиться одягнути не кожна: Дакота Джонсон продемонструвала прозору сукню, яку тепер усі обговорюють

Дакота Джонсон / © Getty Images

Зірка фільмів «50 відтінків сірого» Дакота Джонсон відмовилася від бюстгальтера на користь епатажу. Вона одягла вбрання з прозорого матеріалу, яке демонструвало її вигини.

У такій сукні Дакота з’явилася на кінофестивалі в Цюріху, вона була від Модного дому Gucci і виконана в насиченому синьому кольорі. Спідниця сукні була пишною і фатиновою, як у сукні казкової принцеси, а ось верх виконаний з гіпюру, який обтягував її тіло. Також сукня виділялася високою горловиною, довгими рукавами і заниженою талією, яка в останні кілька сезонів користується популярністю.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Волосся Джонсон розпустила, макіяж візажисти їй зробили практично невидимий, а гламуру цьому вечірньому образу додавали ювелірні прикраси — сережки і величезні каблучки на руках з камінням від Roberto Coin.

Але це не перший випадок, коли Дакота обрала «голу» сукню, адже також цього місяця вона продемонструвала на своєму тілі повністю прозорий виріб чорного кольору теж від Gucci, який носила з атласною спідньою білизною.

Дакота Джонсон / © Associated Press