Така мила малеча: Влада Седан зворушила шанувальників фотографією своїх дочок

Журналістка Влада Седан опублікувала нове фото своєї маленької доньки, яку народила на початку цього місяця.

Дружина футболіста Олександра Зінченка, який грає за англійський клуб "Арсенал", опублікувала фото в сторіз в Instagram. На знімку знято дві її дочки – старшу Єву, їй два роки і молодшу, ім'я якої пара поки що тримає в секреті.

Малеча лежить на м'якому дивані, старша в піжамі, а молодша в боді і дивляться одна на одну. Дуже милий кадр вийшов.

Дочки Влади Седан та Олександра Зінченка / Фото: Instagram Влади Седан

Нагадаємо, нещодавно Влада ділилася архівними фото зі свого весілля, яке відбулося 24 серпня 2020 року, у День Незалежності України. Від того часу минуло лише три роки, а спортивна сім'я вже виховує двох дочок.

Влада Седан та Олександр Зінченко / Фото: Instagram Влади Седан

Колеги та шанувальники футболіста Зінченка жартували, коли на світ народилася друга дочка пари, що він просто ювелір. Оскільки дата народження другої доньки – 2 серпня, а першої – 1 серпня. А також бажали парі, щоб 3 серпня у них з'явився ще й син.

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