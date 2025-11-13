ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
71
1 хв

Такі стегна ви ще не бачили: модель з Панами похизувалася пишними формами в бікіні

Грейсі Бон обожнює вихвалятися пишними формами у купальнику.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram новим гарячим відео з відпочинку.

Вона на камеру покрутила спокусливими формами. На руках Бон тримала милого песика.

Красуня позувала у різнокольоровому бікіні з яскравим принтом, у якому похизувалася пікантним бюстом, тонкою талією і широкими стегнами і пишними сідницями, розмір яких вас здивує.

Нагадаємо, Грейсі Бон показалася в обтислому комбінезоні з леопардовим принтом та глибоким декольте.

71
