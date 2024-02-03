Таких ви ще не бачили: модель у бронзовому бікіні приголомшила величезними сідницями

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку. Красуня засмагала на яхті у стильному бікіні бронзового відтінку.

Грейсі з різних ракурсів продемонструвала на камеру величезні сідниці, розміри яких просто приголомшують.

Грейсі Бон/Instagram

Грейсі Бон/Instagram

А ще Бон похизувалася сексуальним бюстом, тонкою талією та пласким животом. Фоловери підозрюють, що таку красу вона має завдяки хірургічним втручанням.

Грейсі Бон/Instagram

Грейсі Бон/Instagram

Модель обожнює своє тіло і не соромиться показувати підписникам розтяжки та целюліт.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон продемонструвала пишні форми у зеленому бікіні на зав'язках.

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