"Такий досвід мені сподобався": українська порноакторка взяла участь у дубляжі трилер-горору "МаХХХін"

Українка Юлія Сенюк – вона ж Джозефіна Джексон, світова зірка "кіно для дорослих", останнім часом також відома активною допомогою для реабілітації наших військових з ампутаціями, – долучилася до українського дубляжу найпровокативнішого фільму цього літа "МаХХХін", який стартує в кінотеатрах вже 4 липня.

"Трилер і горор – це мої улюблені жанри кіно. Особливо якщо це, як у "МаХХХін", – поєднання одного й іншого. Ці жанри змушують мене справді понервувати і тримають весь час в напрузі та фокусі. Мені подобається пришвидшене серцебиття під час перегляду – люблю коли "лоскочать нерви". Завжди страшно за героїв, ставлю себе на їхнє місце і проживаю страшні моменти разом із ними", – розповідає Юлія Сенюк. І додає, що окремий бонус для неї у жанрах горору і трилеру – це коли стрічка заснована на реальних подіях. І саме такою стрічкою є "МаХХХін".

Джозефіна Джексон/Фото Максима Лісового

Події "МаXXXін" розгортаються у середині 1980-х. Головна героїня Максін Мінкс (Міа Гот) – акторка "фільмів для дорослих2, що мріє стати зіркою справжнього, а не "дорослого" кіно. І ця мрія вже майже здійснилася, адже дівчина отримала свою першу головну роль у горорі. Та раптом саме її життя перетворюється на горор, оскільки на Максін розпочинає полювання загадковий маніяк-убивця на прізвисько Нічний ловець, що переслідує молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу. Окрім безпосередньої загрози її життю, переслідувач може також викрити зловісне минуле Максін – і цим цілковито знищити її кар’єру у Голлівуді. То на що ж вона здатна піти, аби захистити себе і свій шанс на омріяну славу?

Джозефіна Джексон/Фото Максима Лісового

Нічний ловець із цього фільму має реального прототипа з таким саме прізвиськом. Night Stalker – так у ЗМІ прозвали маніяка Річарда Раміреза, який у середині 1980-х тероризував Каліфорнію та вбив щонайменше тринадцять людей (це число його вбивств, доведених у суді, та в реальності воно могло бути значно більшим). Щоправда, справжній Нічний ловець не "спеціалізувався" лише на молодих акторках і нападав на абсолютно різних людей. Проте й у фільмі режисера Тая Веста його історія показана не стільки документально, скільки – через художнє переосмислення: за тим самим принципом, як Квентін Тарантино переосмислив історію секти "Сім’я" Чарльза Менсона у стрічці "Одного разу в Голлівуді".

Джозефіна Джексон/Фото Максима Лісового

Оскільки у фільмі "МаХХХін" багато уваги приділяється і залаштункам "великого" Голлівуду, і кінобізнесу "для дорослих", то ідея долучити до українського дубляжу акторку, яка насправді знається на цьому бізнесі, є цілком логічною. Юлія Сенюк озвучила одну з колег героїні Мії Гот – також акторку.

Джозефіна Джексон/Фото Максима Лісового

"Я знала, що дубляж – це не легко, але, спробувавши самостійно, ще раз у цьому переконалась, – розповідає Юлія. – Тут важливо не лише правильно переозвучити персонажа, але й відчувати його, щоб максимально передати настрій, характер та повадки людини. І ці всі речі ти мусиш передати тільки через голос. Підлаштовувати свою інтонацію під конкретну ситуацію та персонажа – ось що виявилось для мене найскладнішим. Але такий досвід мені дуже сподобався. Однозначно спробувала б це ще раз!"

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