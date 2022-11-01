Такого ніхто не очікував: супермодель Гайді Клум вбралася на Геловін величезним хробаком

Образ цього року у неї вийшов не для людей зі слабкими нервами.

Супермодель 90-х та телеведуча Гайді Клум протягом багатьох років вважається королевою Геловіна, адже ніхто за неї більш епатажно та ефектно не підходить до вибору костюмів та підготовки до цього свята.

Протягом 21-го року Гайді організовує костюмовані вечірки для знаменитостей та друзів, але завжди залишається зіркою вечора.

Однак якщо ви думали, що дивувати вже більше нікуди і більш екстравагантного костюма, ніж у моделі були раніше, придумати неможливо, то Клум показала, що у її фантазії немає меж. Цього року зірка подіуму вбралася величезним хробаком.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Також на вечірку прийшов чоловік моделі – Том Каулітц – учасник німецького гурту Tokio Hotel. Його костюм відповідав образу Гайді, адже якщо вона була хробаком, то Том — рибалкою з виколотими очима, який тримав хробака-дружину на вудці.

Гайді Клум та Том / Фото: Associated Press

Гайді традиційно відігравала свою роль у цьому костюмі на всі сто відсотків.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Також вечірку відвідала старша дочка моделі – 18-річна Ленні Клум. Дівчина вбралася жінкою-кішкою із всесвіту DC Comics.

Гайді та Лені Клум / Фото: Associated Press

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