Такого ніхто не очікував: супермодель Гайді Клум вбралася на Геловін величезним хробаком

Образ цього року у неї вийшов не для людей зі слабкими нервами.
Супермодель 90-х та телеведуча Гайді Клум протягом багатьох років вважається королевою Геловіна, адже ніхто за неї більш епатажно та ефектно не підходить до вибору костюмів та підготовки до цього свята.
Протягом 21-го року Гайді організовує костюмовані вечірки для знаменитостей та друзів, але завжди залишається зіркою вечора.
Однак якщо ви думали, що дивувати вже більше нікуди і більш екстравагантного костюма, ніж у моделі були раніше, придумати неможливо, то Клум показала, що у її фантазії немає меж. Цього року зірка подіуму вбралася величезним хробаком.
Також на вечірку прийшов чоловік моделі – Том Каулітц – учасник німецького гурту Tokio Hotel. Його костюм відповідав образу Гайді, адже якщо вона була хробаком, то Том — рибалкою з виколотими очима, який тримав хробака-дружину на вудці.
Гайді традиційно відігравала свою роль у цьому костюмі на всі сто відсотків.
Також вечірку відвідала старша дочка моделі – 18-річна Ленні Клум. Дівчина вбралася жінкою-кішкою із всесвіту DC Comics.
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