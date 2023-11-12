Такого ніхто не очікував: з Кріссі Тейген трапилася неприємність на світській церемонії

37-річна ексмодель Кріссі Тейген, яка за сумісництвом є і багатодітною матір'ю, з'явилася серед гостей благодійного заходу Baby2Baby, на якому щороку збирають гроші для сиріт, дітей із незаможних сімей, а також постраждалих від катаклізмів.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Кріссі з'явилася на заході у трендовій сукні, оскільки вона була декорована величезними 3D квітами та стразами.

Також сукня мала невеликий шлейф і у неї були відсутні бретельки. Високий розріз на спідниці підкреслював красиві ноги зірки. Образ вона доповнила босоніжками, золотим клатчем та прикрасами від ZYDO.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Однак на своїй сторінці в Instagram модель показала, що на цій церемонії з нею трапилася неприємність – на гарній сукні розійшлася блискавка.

Кріссі Тейген / Фото: Instagram Кріссі Тейген

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