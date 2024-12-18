Такого ще не було: Мерая Кері залишила автограф маркером на грудях Ріанни

Шоу відбулося у Нью-Йорку, а після отримання автографа Ріанна просто сяяла від щастя.

Напередодні зимових свят "Королева Різдва" – американська співачка Мерая Кері – вже традиційно відіграла серію концертів. Однак одне з її шоу в Брукліні відвідала особлива гостя і за сумісництвом колега-співачка — Ріанна.

Під час виступу Мерая побачила Ріанну і пробралася крізь натовп шанувальників до неї. Несподівано Кері розписалася у гості свого шоу на грудях червоним маркером.

"Мерая Кері розписується на моїх грудях", — сказала 36-річна Ріанна, коли камера націлилась на неї.

Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео

Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео

Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео

Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео

Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео

Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео

Відео цього моменту ви можете подивитися нижче. Одне з них опублікував друг Ріанни Джейсон Лі, інше — фанат.

Mariah Carey signing Rihanna's body during her sold out concert in NYC tonight!



pic.twitter.com/Ggu93oxYdu — Mariah Carey Charts (Fan Page) (@chartmariah) December 18, 2024

Читайте також:

Образи Ріанни на світських заходах і у звичайному житті (40 фото)