Такого ще не було: Мерая Кері залишила автограф маркером на грудях Ріанни

Шоу відбулося у Нью-Йорку, а після отримання автографа Ріанна просто сяяла від щастя.
Напередодні зимових свят "Королева Різдва" – американська співачка Мерая Кері – вже традиційно відіграла серію концертів. Однак одне з її шоу в Брукліні відвідала особлива гостя і за сумісництвом колега-співачка — Ріанна.
Під час виступу Мерая побачила Ріанну і пробралася крізь натовп шанувальників до неї. Несподівано Кері розписалася у гості свого шоу на грудях червоним маркером.
"Мерая Кері розписується на моїх грудях", — сказала 36-річна Ріанна, коли камера націлилась на неї.
Відео цього моменту ви можете подивитися нижче. Одне з них опублікував друг Ріанни Джейсон Лі, інше — фанат.
Mariah Carey signing Rihanna's body during her sold out concert in NYC tonight!— Mariah Carey Charts (Fan Page) (@chartmariah) December 18, 2024
pic.twitter.com/Ggu93oxYdu
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