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Такого ще не було: Мерая Кері залишила автограф маркером на грудях Ріанни

Такого ще не було: Мерая Кері залишила автограф маркером на грудях Ріанни

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Шоу відбулося у Нью-Йорку, а після отримання автографа Ріанна просто сяяла від щастя.

Напередодні зимових свят "Королева Різдва" – американська співачка Мерая Кері – вже традиційно відіграла серію концертів. Однак одне з її шоу в Брукліні відвідала особлива гостя і за сумісництвом колега-співачка — Ріанна.

Під час виступу Мерая побачила Ріанну і пробралася крізь натовп шанувальників до неї. Несподівано Кері розписалася у гості свого шоу на грудях червоним маркером.

"Мерая Кері розписується на моїх грудях", — сказала 36-річна Ріанна, коли камера націлилась на неї.

Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео / ©
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео / ©
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео / ©
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео / ©
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео / ©
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео / ©
Ріанна та Мерая Кері / фото: скриншот з відео

Відео цього моменту ви можете подивитися нижче. Одне з них опублікував друг Ріанни Джейсон Лі, інше — фанат.

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