Такого ще ніхто не бачив: Катерина Кухар та Олександр Стоянов показали залаштунки оперного театру

Зірки балету знялися у красивій фотосесії.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов у новій фотосесії для журналу Marie Claire показали справжнє театральне закулісся. На знімках Оксани Шевчук відображені місця театру, в які навряд чи вдасться потрапити звичайним людям, а в цих кадрах можна розглянути, як влаштована закулісне життя театру.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

"Люди не бачать нашої закулісного життя, переживань перед виходом на сцену, як спілкуємося між собою. Звичайно фотографії мовчазний вид мистецтва, але завдяки ним можна багато чого зрозуміти і уявити. Наприклад, як деякі недооцінені артисти незадоволені своїм творчим життям стоять, у тебе за спиною, схрестивши руки в очікуванні того, що ось-ось ти допустиш помилку, посковзнешся або отримаєш травму. Але, слава Богу, таких небагато, в основній своїй масі більшість доброзичливі, тримають кулачки, можуть тобі аплодувати або вигукнути слова підтримки.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Більшість щиро порадіють, висловить своє захоплення щодо твого нового вбрання. Хоча знайдуться і такі, для яких твій новий розкішний костюм, стане грудкою в горлі, такі персонажі будуть вираховувати без сорому кількість ручної вишивки, бісеру та каміння Swarovski на твоїй пачці. У декого може трішки зіпсуватися настрій, коли 30 жовтня ми презентуємо 33 нових костюма від української дизайнерки Мальви для балету "Жизель". Вони неймовірні, там стільки високохудожньої вишивки. Для кожної прими сценічний одяг важливіший повсякденного", — розповіла Катерина.

Балерина позувала у розкішних сукнях, які їй дуже личать.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

"Танець це пульс, серцебиття і ритм життя. Хотіла передати чари таланту Каті і Олександра кадрами поза часом", — поділилася Оксана Шевчук.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Катерина Кухар та Олександр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

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