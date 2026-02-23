Такого образу від неї не очікував ніхто: Емма Стоун у чорній сукні з глибоким декольте відвідала BAFTA

Емма Стоун / © Associated Press

Реклама

У неділю, 22 лютого, Королівський фестивальний зал у Лондоні перетворився на справжній епіцентр гламуру та шику завдяки церемонії вручення кінопремії BAFTA.

Традиційно на червоній доріжці зібралися найвідоміші імена кіноіндустрії. Гостею заходу стала акторка Емма Стоун.

Емма Стоун / © Associated Press

Акторка вийшла на червону доріжку ексклюзивній чорній вечірній сукні від Louis Vuitton. Емма багато років є амбасадоркою цього бренду і обирає його для найважливіших подій у житті.

Реклама

Цього разу сукня Емми кардинально відрізнялась від усього, що вона одягала раніше, адже це було довге чорне вбрання з галтером та дуже глибоким каплеподібним декольте, декору на вбранні не було, адже його його головна прикраса — виріз на грудях.

Емма Стоун / © Associated Press

За роль у фільмі «Бугонія» Стоун також номінована на «Оскар» в категорії «Найкраща жіноча роль». 37-річна акторка стала другою наймолодшою ​​людиною — і наймолодшою ​​жінкою — в історії «Оскара», яка отримала сім номінацій. Тільки Волт Дісней був молодшим, коли досяг цієї кількості 1936 року, лише у 34 роки. Меріл Стріп була рекордсменкою серед жінок — акторці було 38 років, коли її номінували всьоме, ще 1988 року. Стоун також стала першою жінкою, яку двічі номінували за продюсування та акторську гру в одному фільмі.