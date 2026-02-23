ТСН у соціальних мережах

Такого образу від неї не очікував ніхто: Емма Стоун у чорній сукні з глибоким декольте відвідала BAFTA

Акторка цього року знову зірка червоних доріжок, адже номінована на низку нагород за свою роль у фільмі «Бугонія».

Емма Стоун

Емма Стоун / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, Королівський фестивальний зал у Лондоні перетворився на справжній епіцентр гламуру та шику завдяки церемонії вручення кінопремії BAFTA.

Традиційно на червоній доріжці зібралися найвідоміші імена кіноіндустрії. Гостею заходу стала акторка Емма Стоун.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Акторка вийшла на червону доріжку ексклюзивній чорній вечірній сукні від Louis Vuitton. Емма багато років є амбасадоркою цього бренду і обирає його для найважливіших подій у житті.

Цього разу сукня Емми кардинально відрізнялась від усього, що вона одягала раніше, адже це було довге чорне вбрання з галтером та дуже глибоким каплеподібним декольте, декору на вбранні не було, адже його його головна прикраса — виріз на грудях.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

За роль у фільмі «Бугонія» Стоун також номінована на «Оскар» в категорії «Найкраща жіноча роль». 37-річна акторка стала другою наймолодшою ​​людиною — і наймолодшою ​​жінкою — в історії «Оскара», яка отримала сім номінацій. Тільки Волт Дісней був молодшим, коли досяг цієї кількості 1936 року, лише у 34 роки. Меріл Стріп була рекордсменкою серед жінок — акторці було 38 років, коли її номінували всьоме, ще 1988 року. Стоун також стала першою жінкою, яку двічі номінували за продюсування та акторську гру в одному фільмі.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун і Райан Гослінг на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емма Стоун і Райан Гослінг на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун на фотоколлі фільму / © Getty Images

Емма Стоун на фотоколлі фільму / © Getty Images

Емма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун_1 / © Associated Press

Эмма Стоун_2 / © Associated Press

Эмма Стоун_2 / © Associated Press

Эмма Стоун_4 / © Associated Press

Емма Стоун_2 / © Associated Press

Емма Стоун_3 / © Getty Images

Емма Стоун_4 / © Associated Press

Емма Стоун_2 / © Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

