Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 111
Час на прочитання
1 хв
Такого образу від неї не очікував ніхто: Емма Стоун у чорній сукні з глибоким декольте відвідала BAFTA
Акторка цього року знову зірка червоних доріжок, адже номінована на низку нагород за свою роль у фільмі «Бугонія».
У неділю, 22 лютого, Королівський фестивальний зал у Лондоні перетворився на справжній епіцентр гламуру та шику завдяки церемонії вручення кінопремії BAFTA.
Традиційно на червоній доріжці зібралися найвідоміші імена кіноіндустрії. Гостею заходу стала акторка Емма Стоун.
Акторка вийшла на червону доріжку ексклюзивній чорній вечірній сукні від Louis Vuitton. Емма багато років є амбасадоркою цього бренду і обирає його для найважливіших подій у житті.
Цього разу сукня Емми кардинально відрізнялась від усього, що вона одягала раніше, адже це було довге чорне вбрання з галтером та дуже глибоким каплеподібним декольте, декору на вбранні не було, адже його його головна прикраса — виріз на грудях.
За роль у фільмі «Бугонія» Стоун також номінована на «Оскар» в категорії «Найкраща жіноча роль». 37-річна акторка стала другою наймолодшою людиною — і наймолодшою жінкою — в історії «Оскара», яка отримала сім номінацій. Тільки Волт Дісней був молодшим, коли досяг цієї кількості 1936 року, лише у 34 роки. Меріл Стріп була рекордсменкою серед жінок — акторці було 38 років, коли її номінували всьоме, ще 1988 року. Стоун також стала першою жінкою, яку двічі номінували за продюсування та акторську гру в одному фільмі.