Такого ще не було: Аманда Сейфрід одягла вбрання Джулії Робертс на фотокол у Венеції

Аманда Сейфрід

Щорічно Венеційський кінофестиваль стає не лише місцем для презентації фільмів, а й негласним модним майданчиком. Знаменитості з’являються в різноманітних шикарних вбраннях від відомих брендів одягу, взуття та прикрас, і часто їхні образи пильно розглядають та обговорюють. Чимало з них співпрацює з Модними домами, які надають вбрання їхнім стилістам для цих виходів на публіку, тож модні повтори, тим паче у межах одного заходу — велика рідкість. Проте акторкам Джулії Робертс та Аманді Сейфрід у цьому сенсі не пощастило — обидві були в однакових вбраннях від Versace, які одягли з різницею лише в кілька днів.

Джулія Робертс

Аманда Сейфрід

Ймовірно, ви подумаєте — невже бренд, дизайнери, стилісти зірок і піарники не помітили збігу? Звісно, помітили, але річ у тім, що це не збіг. В обох акторок одна й та сама стилістка — Елізабет Стюарт, і коли кілька днів тому вона опублікувала в Instagram світлину Джулії в цьому луку від Versace, один із перших коментарів залишила Сейфрід, яка благала стилістку повторити образ для неї.

І, найімовірніше, це те саме вбрання, яке одягала Робертс — акторка його просто передала колезі. У будь-якому разі на це вказує підпис Стюарт в Instagram.

«Спасибі Джулії Робертс за вашу щедрість і турботу про навколишнє середовище. Ділитися — значить піклуватися! Аманда Сейфрід використовує образ Джулії від Versace з фотосесії для своєї фотосесії», — написала вона.

Можливо, це був просто такий піар-хід, щоб привернути увагу, але якщо це і так — він спрацював. Про Робертс, Сейфрід і навіть Versace шепочуться всі.

