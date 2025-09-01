ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
273
2 хв

Такого ще не було: Аманда Сейфрід одягла вбрання Джулії Робертс на фотокол у Венеції

Вона позичила вбрання у колеги-акторки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Щорічно Венеційський кінофестиваль стає не лише місцем для презентації фільмів, а й негласним модним майданчиком. Знаменитості з’являються в різноманітних шикарних вбраннях від відомих брендів одягу, взуття та прикрас, і часто їхні образи пильно розглядають та обговорюють. Чимало з них співпрацює з Модними домами, які надають вбрання їхнім стилістам для цих виходів на публіку, тож модні повтори, тим паче у межах одного заходу — велика рідкість. Проте акторкам Джулії Робертс та Аманді Сейфрід у цьому сенсі не пощастило — обидві були в однакових вбраннях від Versace, які одягли з різницею лише в кілька днів.

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Ймовірно, ви подумаєте — невже бренд, дизайнери, стилісти зірок і піарники не помітили збігу? Звісно, помітили, але річ у тім, що це не збіг. В обох акторок одна й та сама стилістка — Елізабет Стюарт, і коли кілька днів тому вона опублікувала в Instagram світлину Джулії в цьому луку від Versace, один із перших коментарів залишила Сейфрід, яка благала стилістку повторити образ для неї.

І, найімовірніше, це те саме вбрання, яке одягала Робертс — акторка його просто передала колезі. У будь-якому разі на це вказує підпис Стюарт в Instagram.

«Спасибі Джулії Робертс за вашу щедрість і турботу про навколишнє середовище. Ділитися — значить піклуватися! Аманда Сейфрід використовує образ Джулії від Versace з фотосесії для своєї фотосесії», — написала вона.

Можливо, це був просто такий піар-хід, щоб привернути увагу, але якщо це і так — він спрацював. Про Робертс, Сейфрід і навіть Versace шепочуться всі.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

273
Наступна публікація

