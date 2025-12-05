Такого ще не було: Тарас Цимбалюк відправив додому одразу трьох учасниць за один випуск

Тарас Цимбалюк

Відбувся восьмий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк під час церемонії троянд вирішив попрощатися з 30-річною підприємицею Іриною Кулешиною.

Ірина Кулешина

«Мені здається, що ти знайдеш своє кохання, але поза межами цього проєкту», — сказав Тарас Ірині.

«Окей, добре», — відповіла вона.

«У неї абсолютно не було ніякого розчарування. Вона дуже легко погодилася і сказала: „Ну окей“. І я тоді зрозумів, що я 100% вірно визначився», — сказав поза кадром холостяк.

«Це твоє рішення. І я тобі бажаю всього найкращого, зустріти своє кохання», — побажала Ірина Тарасу, прощаючись.

Раніше у цьому випуску холостяк відправив додому одразу двох дівчат — фітнес-тренерку Ольгу Дзундзу і косметологиню Оксану Шанюк, з якими був на подвійному побаченні.

Нагадаємо, у проєкті залишилося четверо дівчат — Анастасія Половинкіна, Дар’я Романець, Ірина Пономаренко і Надін Головчук. Вони наступного випуску будуть знайомити Тараса Цимбалюка зі своїми родинами.