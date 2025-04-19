ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Такого ще не було: Вікторія Бекхем скопіювала образ дружини свого сина

Для свята вона одягла вбрання від власного бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем позує для фото з подругою Ізабелою Ранжел / © Instagram Вікторії Бекхем

Модельєрка Вікторія Бекхем відсвяткувала свій 51-й день народження цього року у родинному колі та з друзями. Вечірку вона організувала на розкішній яхті, де зараз проводить час.

Вигляд Вікторія мала на святі розкішний, але найбільше здивував образ, який вона вибрала для нього. Річ у тому, що вона носила білий костюм від свого бренду Victoria Beckham, який складався з корсету та класичних штанів.

Вікторія Бекхем із чоловіком та дітьми / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із чоловіком та дітьми / © Instagram Вікторії Бекхем

Проте раніше такий самий костюм носила її невістка Нікола Пельтц — дружина її старшого сина Брукліна. Такий лук вона одягала на прем’єрі свого фільму «Лола».

Нікола Пельтц / © Getty Images

Нікола Пельтц / © Getty Images

Раніше Нікола неодноразово копіювала стиль Вікторії та носила речі від її бренду.

Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / © Associated Press

Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем з сином Брукліном / © Associated Press

Вікторія Бекхем з сином Брукліном / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie