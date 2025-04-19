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- Шоу-бізнес
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Такого ще не було: Вікторія Бекхем скопіювала образ дружини свого сина
Для свята вона одягла вбрання від власного бренду.
Модельєрка Вікторія Бекхем відсвяткувала свій 51-й день народження цього року у родинному колі та з друзями. Вечірку вона організувала на розкішній яхті, де зараз проводить час.
Вигляд Вікторія мала на святі розкішний, але найбільше здивував образ, який вона вибрала для нього. Річ у тому, що вона носила білий костюм від свого бренду Victoria Beckham, який складався з корсету та класичних штанів.
Проте раніше такий самий костюм носила її невістка Нікола Пельтц — дружина її старшого сина Брукліна. Такий лук вона одягала на прем’єрі свого фільму «Лола».
Раніше Нікола неодноразово копіювала стиль Вікторії та носила речі від її бренду.