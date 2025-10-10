Такого ви ще не бачили: модель з Панами у леопардовому бікіні потрясла на камеру величезними сідницями

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — викликала фурор серед фоловерів в Instagram, опублікувавши гаряче відео зі своєї відпустки.

Красуня постала у гламурному бікіні з леопардовим принтом і зав’язками. Грейсі насолоджувалася відпочинком, бігала пляжем, хизувалася пишними формами та грайливо крутила і трясла на камеру своїми величезними сідницями, розмір яких приголомшує.

«Люблю свій целюліт», — підписала відео модель.

Грейсі Бон відома своїм бодіпозитивом. Вона мотивує своїх підписників любити і приймати себе такими, якими вони є.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у леопардовій спідниці позувала навкарачки, демонструючи свою пишну п’яту точку.