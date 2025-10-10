- Дата публікації
Такого ви ще не бачили: модель з Панами у леопардовому бікіні потрясла на камеру величезними сідницями
Грейсі Бон обожнює у купальниках хизуватися своїми принадами.
Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — викликала фурор серед фоловерів в Instagram, опублікувавши гаряче відео зі своєї відпустки.
Красуня постала у гламурному бікіні з леопардовим принтом і зав’язками. Грейсі насолоджувалася відпочинком, бігала пляжем, хизувалася пишними формами та грайливо крутила і трясла на камеру своїми величезними сідницями, розмір яких приголомшує.
«Люблю свій целюліт», — підписала відео модель.
Грейсі Бон відома своїм бодіпозитивом. Вона мотивує своїх підписників любити і приймати себе такими, якими вони є.
