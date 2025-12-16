ТСН у соціальних мережах

Такою гарною вона не була ще ніколи: Сідні Свіні у білосніжній сукні приголомшила всіх на червоній доріжці

28-річна голлівудська акторка, яка стала однією із найзатребуваніших зірок сучасності, приголомшила красою на прем’єрі фільму «Служниця» у Лос-Анджелесі.

Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні вийшла на червону доріжку білосніжній сукні з галтером, яка підкреслювала її розкішну фігуру.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Вбрання акторки було від ізраїльського бренду Galia Lahav і створене для Сідні за індивідуальне замовлення. Білосніжка сукня мала глибоке декольте, яке акцентувало увагу на пишних грудях дівчини, а також підкреслювала її тонку талію.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Спідниця у сукні була довгою та розкльошеною, виконана зі складками і оздоблена на подолі об’ємним пір’ям. Ліф сукні Свіні був весь із маленькими складками, які надавали вбранню фактури, яка робила лаконічний дизайн цікавішим.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Акторка доповнила лук вишуканими прикрасами з діамантами, лаконічною зачіскою із укладанням та макіяжем із червоною помадою на губах.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

У фільмі «Служниця» Свіні знялась із Амандою Сейфрід, яка теж вийшла на червону доріжку. Акторка обрала для заходу червону сукню від Monse.

Сідні Свіні і Аманда Сейфрід / © Associated Press

Сідні Свіні і Аманда Сейфрід / © Associated Press

Також у фільмі з’явився актор Брендон Скленар, який раніше грав у скандальному фільмі з Блейк Лайвлі «Покинь, якщо кохаєш».

Сідні Свіні, Аманда Сейфрід і Брендон Скленар / © Associated Press

Сідні Свіні, Аманда Сейфрід і Брендон Скленар / © Associated Press

Фільм «Служниця» є екранізацією однойменного роману американської авторки трилерів Фріди Мак-Фадден. В українському прокаті фільм — від 1 січня.

