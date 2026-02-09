Такою ми її ще не бачили: Амаль Клуні заскочили в джинсах-кльош у Мілані

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Образ Амаль, яку шанувальники звикли бачити у гламурних вечірніх сукнях на червоних доріжках, був неочікуваним, адже жінка обрала трендові зараз джинси-кльош, та ще й світлого відтінку з потертостями. Також Амаль одягла теплий синій светр і чорне вкорочене пальто з золотими ґудзиками.

Цілісним образ робили аксесуари: сумка з карманами та довгим ремінцем, лаконічні прикраси, окуляри з великими лінзами і чорне взуття.

Сфотографували пару після того, як вона з’явилася 7 лютого на відкритті Omega House. Захід відбувся під час зимових Олімпійських ігор.

