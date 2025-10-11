Такою ми її ще не бачили: Дженніфер Лопес заскочили у вбранні ефектної леді на зніманнях нового фільму

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Не встигла Дженніфер Лопес презентувати фільм «Поцілунок жінки павука», який продюсувала компанія її колишнього чоловіка Бена Аффлека, як розпочала нові знімання.

Суперзірку помітили в Нью-Йорку за роботою над картиною, яка, ймовірно, називатиметься «Остання місіс Перріш» (The Last Mrs Parrish), оскільки вона заснована на однойменному романі письменниці Лів Константейн.

Судячи з перших кадрів, у фільмі Лопес дивуватиме глядачів елегантністю і розкішшю стилю New Look, оскільки вбрання від Dior, в якому її сфотографували, включало класичний приталений жакет з ґудзиками і спідницю-олівець. Талію зірка підкреслила чорним широким поясом, рукавичками і капелюхом з окулярами.

Також увагу привертали й інші аксесуари — прямокутна сумка з текстурної шкіри від бренду Amiri, а також туфлі в стилі Мері Джейн від Manolo Blahnik у принт «собачий зуб».

Фільм знімають для Netflix, а творці проєкту тримають важливі деталі в таємниці. Але наразі відомо, що це буде кримінальний трилер режисера Роберта Земекіса.