Такою ми її ще не бачили: Дженніфер Лопес заскочили у вбранні ефектної леді на зніманнях нового фільму
Знімання почалися 10 жовтня в Нью-Йорку, і схоже, що це буде дуже стильний фільм.
Не встигла Дженніфер Лопес презентувати фільм «Поцілунок жінки павука», який продюсувала компанія її колишнього чоловіка Бена Аффлека, як розпочала нові знімання.
Суперзірку помітили в Нью-Йорку за роботою над картиною, яка, ймовірно, називатиметься «Остання місіс Перріш» (The Last Mrs Parrish), оскільки вона заснована на однойменному романі письменниці Лів Константейн.
Судячи з перших кадрів, у фільмі Лопес дивуватиме глядачів елегантністю і розкішшю стилю New Look, оскільки вбрання від Dior, в якому її сфотографували, включало класичний приталений жакет з ґудзиками і спідницю-олівець. Талію зірка підкреслила чорним широким поясом, рукавичками і капелюхом з окулярами.
Також увагу привертали й інші аксесуари — прямокутна сумка з текстурної шкіри від бренду Amiri, а також туфлі в стилі Мері Джейн від Manolo Blahnik у принт «собачий зуб».
Фільм знімають для Netflix, а творці проєкту тримають важливі деталі в таємниці. Але наразі відомо, що це буде кримінальний трилер режисера Роберта Земекіса.